Termalica blisko transferu z Betclic 1. ligi. Solidne wzmocnienie beniaminka Ekstraklasy

Termalica sięga po napastnika z 1. ligi

Termalica Bruk-Bet Nieciecza zapewniła sobie w minionym sezonie bezpośredni awans do rozgrywek PKO Ekstraklasy. Dla drużyny Marcina Brosza jest to powrót do elity po kilku sezonach spędzonych w Betclic 1. lidze. Tym razem jednak przygoda ma potrwać dłużej niż jeden sezon, a do tego konieczne są wzmocnienia, które dadzą zespołowi wystarczającą jakość.

Wczoraj klub z Małopolski ogłosił swój transfer, w ramach którego do zespołu dołączył Radu Boboca, o czym jako pierwszy informował Piotr Koźmiński na naszych łamach. Teraz z kolei blisko przenosin do zespołu beniaminka PKO Ekstraklasy jest Przemysław Banaszak, a więc napastnik pierwszoligowego Górnika Łęczna. Według informacji przekazanych przez Piotr Janas z Gazety Wrocławskiej, kwestia transferu jest praktycznie przesądzona.

Przemysław Banaszak w tym sezonie dla zespołu Górnika Łęczna rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył 15 goli oraz zanotował cztery asysty. Na poziomie PKO Ekstraklasy ma na swoim koncie 28 spotkań oraz cztery gole i dwie asysty. W przeszłości grał także dla uzbeckiego Pakhtakora Tashkent. 28-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 300 tysięcy euro.

