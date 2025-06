Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Legia i Raków powalczą o gracza Radomiaka Radom

Legia Warszawa do tej pory w letnim okienku transferowym jest bardzo pasywna na rynku. Wystarczy powiedzieć, że jest jednym z nielicznych klubów, które do tej pory nie ogłosiły jeszcze żadnego oficjalnego transferu do klubu. Wpływ na to miało wiele czynników, ale przede wszystkim fakt, że bardzo długo trwał wybór nowego trenera. Ostatecznie został nim Edward Iordanescu.

Teraz więc można się domyślać transferowa ofensywa ruszy z miejsca. Według informacji przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego na platformie X (dawniej Twitter), Legia Warszawa chce pozyskać Capitę Capembe z Radomiaka Radom. 23-letni Angolczyk to jeden z ciekawszych graczy w całej PKO Ekstraklasie. Według dziennikarza zainteresowanie skrzydłowym wyraża jednak także Raków Częstochowa, a koszt transferu wynieść może nawet milion euro.

Capito Capemba w minionym sezonie rozegrał w sumie dla Radomiaka Radom 17 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na milion euro. Dwukrotny reprezentant Angoli ma ważną umowę w Radomiaku do końca czerwca 2027 roku.

