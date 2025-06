Ter Stegen znalazł się celowniku angielskiego giganta. Barcelona może zarobić

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Manchester City chce Ter Stegena

Odejście Marca-Andre ter Stegena wydaje się praktycznie przesądzone. Barcelona zdecydowała się postawić na duet bramkarzy Joan Garcia – Wojciech Szczęsny. W związku z tym Niemiec musi szukać sobie nowego klubu. 33-latek chce wraz ze swoją reprezentacją awansować na Mistrzostwa Świata 2026 i być jej podstawowym golkiperem na tym turnieju. Jednak, żeby tak się stało musi regularnie grać w klubie.

Już jakiś czas temu donoszono, że Ter Stegen znalazł się na radarze Manchesteru City. Teraz w tej sprawie pojawiły się nowe informacje. Obecnie podstawowym bramkarzem jest Ederson, ale Brazylijczyk może odejść, ponieważ otrzymał lukratywną propozycję z Arabii Saudyjskiej.

Już kilka lat temu Pep Guardiola chciał pozyskać Ter Stegena, ale ostatecznie pozostał on w Barcelonie. Obecnie angielski gigant miałby być gotów zapłacić 30 milionów euro, żeby pozyskać Niemca. To byłaby dobra informacja dla katalońskiego klubu, który rozważał nawet rozwiązanie kontraktu obowiązującego do 2028 roku z doświadczonym bramkarzem.

Nie tylko Obywatele chcą pozyskać reprezentanta Niemiec. W ostatnich dniach pojawiło się duże zainteresowanie ze strony Galatasaray. Turecki gigant kontaktował się już z nim i przedstawił nawet warunki potencjalnej umowy.

