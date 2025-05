fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Ederson kolejną ofiarą rewolucji w Manchesterze City?

Manchester City po latach dominacji na angielskim podwórku wreszcie zaliczył znacznie słabszy sezon. Do samego końca musi walczyć o miejsce na podium tabeli Premier League i niewykluczone, że tego nie osiągnie. Obywatele bardzo słabo poradzili sobie także w Lidze Mistrzów. Reakcja na wyraźny kryzys jest zdecydowana, bowiem Pep Guardiola postanowił przeprowadzić kadrową rewolucję. Aby wrócić do walki o najwyższe cele, konieczne jest odmłodzenie składu i pozyskanie zawodników, którzy nie osiągali jeszcze większych sukcesów.

Poniekąd zapoczątkowało to zimowe okienko, podczas którego Manchester City sprowadził czterech nowych piłkarzy. Do większych zmian dojdzie po sezonie – swoje odejście zapowiedział już Kevin De Bruyne, którego wygasająca umowa nie zostanie przedłużona. Na tym nie koniec, bowiem media łączą z opuszczenie Etihad Stadium również Johna Stonesa, Mateo Kovacicia czy Bernardo Silvę.

Coraz bliżej decyzji o pożegnaniu jest Ederson, który negocjuje transfer do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby już w zeszłym roku kusiły go wizją niebotycznych zarobków. Teraz nadarza się dobra okazja do odejścia, gdyż Manchester City nie zamierza go zatrzymywać za wszelką cenę. „The Athletic” twierdzi, że na ten moment Ederson ma znacznie większe szanse na zmianę klubu.

Ederson to bezsprzecznie numer jeden w bramce Manchesteru City. Jego odejście sprawi, że latem do klubu trafi nowy golkiper.