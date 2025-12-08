Ter Stegen szuka nowego klubu. Ta sprawa komplikuje wybór

Marc-Andre ter Stegen kończy rehabilitację po operacji pleców i w tym tygodniu powinien otrzymać zielone światło od lekarzy. Według BILD jego przyszłość w Barcelonie jest jednak niepewna, bo Flick stawia na Joana Garcię, a Niemiec potrzebuje minut przed mundialem.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Ter Stegen w trudnej sytuacji przed wyborem nowego klubu

Marc-Andre ter Stegen jest o krok od powrotu do pełni sił. Kapitan Barcelony powinien wkrótce otrzymać zgodę na grę, być może jeszcze przed meczem z Osasuną. Jednak po powrocie czeka go problem. Flick jasno określił hierarchię i pierwszym bramkarzem pozostaje Joan Garcia.

Dla Niemca oznacza to realne ryzyko braku minut w decydującym półroczu. Jeśli chce znaleźć się w kadrze na mundial, musi grać regularnie. To sprawia, że zimowy transfer nie jest wykluczony. Według „BILD”, zainteresowanie wykazują tureckie kluby, choć na razie nie wpłynęła żadna konkretna oferta.

Na decyzję wpływają również względy prywatne. Według doniesień Ter Stegen po rozstaniu dzieli opiekę nad dziećmi i mieszka blisko byłej partnerki. Wyjazd za granicę zimą wiązałby się z logistycznymi komplikacjami, które mogą utrudnić podjęcie szybkiej decyzji.

Dyrektor sportowy Deco podkreślał niedawno, że priorytetem jest powrót bramkarza do pełnego zdrowia. Zaznaczył jednak, że klub rozważa różne scenariusze i nie wyklucza pozostawienia Ter Stegena jako trzeciego bramkarza do końca sezonu. Najbliższe tygodnie będą decydujące.

