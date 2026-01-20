Ter Stegen poza kadrą Barcelony. Transfer o krok od finalizacji

08:43, 20. stycznia 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Mundo Deportivo

Marc-Andre ter Stegen nie znajdzie się w kadrze Barcelony na mecz ze Slavią Praga - poinformowało Mundo Deportivo. Bramkarz jest w trakcie finalizacji wypożyczenia.

Marc-Andre ter Stegen
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen nie poleci z Barceloną na mecz

Marc-Andre ter Stegen nie poleci z Barceloną do Pragi na środowy mecz Ligi Mistrzów ze Slavią. Niemiecki bramkarz otrzymał zgodę klubu na pozostanie w Barcelonie, aby dopiąć formalności związane z transferem. Sprawa jest już na ostatniej prostej i wszystko wskazuje na to, że jeszcze w najbliższych dniach zmieni otoczenie.

Barcelona porozumiała się z Gironą w sprawie wypożyczenia Ter Stegena do końca sezonu. Kluby uzgodniły warunki umowy już wcześniej, a obecnie trwa wymiana dokumentów. To właśnie ten proces sprawił, że 33-latek nie znalazł się w kadrze meczowej na wyjazd do Czech.

Według hiszpańskich mediów Barcelona ma pokryć większość wynagrodzenia bramkarza, natomiast Girona zapłaci kwotę bliską miliona euro. Dla Ter Stegena to szansa na regularną grę, której w ostatnich miesiącach mu brakowało. Ciągłość występów ma dla niego duże znaczenie również w kontekście reprezentacji Niemiec i walki o miejsce w składzie na mundial.

Nie bez znaczenia są też kwestie prywatne. Przeprowadzka do Girony pozwoli mu pozostać blisko rodziny. Klub, jak podkreśla Mundo Deportivo, poszedł kapitanowi na rękę i nie robił przeszkód przy transferze.

