Marc-Andre ter Stegen niebawem może opuścić Barcelonę. Według informacji El Nacional prezydent Joan Laporta zaoferował go gigantowi Premier League. Niemiec może przejść do Man Utd.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Laporta zgłosił się do Man United, zaoferował im Ter Stegena

FC Barcelona lada moment powinna ogłosić długo wyczekiwany transfer nowego bramkarza. Wszystko wskazuje na to, że do aktualnego mistrza Hiszpanii dołączy Joan Garcia. Obie strony doszły do porozumienia ws. warunków kontraktu. W przyszłym tygodniu zgodnie z zapowiedziami hiszpańskich mediów bramkarz ma pojawić się w klubie.

W związku z przyjściem nowego golkipera niepewna stała się przyszłość wieloletniego bramkarza zespołu Marca-Andre ter Stegena. Reprezentant Niemiec nie myśli o zmianie klubu, lecz niewykluczone, że będzie do tego zmuszony. Garcia chce mieć zapewnienie, że będzie pierwszym bramkarzem, zaś 33-latek nie wyobraża sobie pełnić rolę zawodnika rezerwowego.

Deco oraz Joan Laporta uważają, że najlepszym rozwiązaniem dla klubu będzie sprzedaż obecnego kapitana. Warto także pamiętać, że blisko przedłużenia kontraktu z Barceloną jest Wojciech Szczęsny. Z informacji portalu El Nacional wynika, że prezydent Dumy Katalonii intensywnie szuka bramkarzowi nowego pracodawcy. Ich zdaniem Laporta zaoferował Ter Stegena finaliście Ligi Europy – Manchesterowi United.

Czerwone Diabły są w trakcie poszukiwań nowego golkipera. Andre Onana od początku przygody na Old Trafford nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Dlatego też Kameruńczyk został wystawiony na listę transferową, a jego następcą może zostać Marc-Andre ter Stegen.