Barcelona osiągnęła porozumienie w sprawie transferu Joana Garcii z Espanyolu - potwierdziła Marta Ramon z "RAC1". Bramkarz ma dołączyć do Dumy Katalonii już w przyszłym tygodniu.

PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Joan Garcia blisko Barcelony

FC Barcelona sfinalizowała wszystkie szczegóły transferu Joana Garcii z Espanyolu po długich tygodniach negocjacji. 24-letni bramkarz, wychowanek Espanyolu, zasili szeregi aktualnych mistrzów Hiszpanii w przyszłym tygodniu – twierdzi Marta Ramon z „RAC1”. Według doniesień, Garcia ma zostać pierwszym wyborem trenera Hansiego Flicka w nadchodzącym sezonie, co oznacza, że Wojciech Szczęsny rozpocznie rozgrywki na ławce.

Transfer zostanie dopięty w najbliższych dniach. Duma Katalonii aktywuje klauzulę odstępnego zapisaną w kontrakcie Garcii, wpłacając tym samym 25 milionów euro, a sam zawodnik podpisze pięcioletnią umowę z klubem z Camp Nou. Hiszpański golkiper wyraził zgodę na przeprowadzkę do stolicy Katalonii, uznając ofertę za najlepszą. Co istotne, Barcelona działała szybko i zdecydowanie, by uprzedzić zainteresowanie z Anglii, gdzie kilka zespołów z Premier League bacznie śledziło sytuację.

Przyjście Garcii na Camp Nou naturalnie rodzi pytania o przyszłość obecnego numeru jeden – Marc-Andre ter Stegena. Choć niemiecki bramkarz unika publicznych spekulacji i jasno deklaruje chęć pozostania na Camp Nou, Barcelona nie ukrywa, że to Garcia ma być nową jedynką.

Dodatkowym elementem układanki jest Wojciech Szczęsny, który ma wkrótce przedłużyć kontrakt z klubem. Obecność trzech klasowych bramkarzy komplikuje sytuację kadrową, ale dla trenera Hansiego Flicka to sytuacja korzystna. Niemiecki szkoleniowiec zamierza wprowadzić większą rywalizację o miejsce w bramce, by podnieść poziom sportowy drużyny.