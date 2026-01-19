Ter Stegen odchodzi z Barcelony! Sensacyjny transfer

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona oddała Ter Stegena na wypożyczenie do Girony

Stało się to, co stać się musiało – mogą powiedzieć kibice FC Barcelony. Fabrizio Romano w poniedziałek po południu ogłosił wieści, na które czekali wszyscy fani hiszpańskiego futbolu. Marc-Andre ter Stegen zmienia klub i resztę sezonu spędzi na wypożyczeniu w Gironie. Oba kluby doszły do porozumienia w sprawie warunków umowy. Jeszcze w tym tygodniu bramkarz ma trafić do nowego zespołu.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Girona verbally agree loan deal with Barcelona to sign Marc André ter Stegen, here we go!



After MATS green light last week, the two clubs also agreed in principle on loan move until the end of the season.



Formal steps expected to follow this week for German GK. pic.twitter.com/bwAn9DVNDZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

Ter Stegen i jego przyszłość to temat, który ciągnął się od bardzo dawna. Już latem, gdy Barcelona pozyskała Joana Garcię, było wiadomo, że Niemiec musi szukać nowego klubu. Na dodatek umowę przedłużył Wojciech Szczęsny, który również wygryzł 33-latka. Było więc jasne, że jeśli bramkarz chce regularnie grać, a co za tym idzie pojechać na Mistrzostwa Świata, musi odejść z Camp Nou.

Na stole było wiele ofert, ale żadna propozycja z Anglii lub Turcji nie była brana pod uwagę. Ter Stegen chciał zostać w Hiszpanii, a zwłaszcza w Katalonii, aby być blisko rodziny. Oferta wypożyczenia do Girony spadła mu więc z nieba.

Girona zajmuje obecnie 10. miejsce w La Liga z dorobkiem 24 punktów. Jeszcze do niedawna walczyli o utrzymanie, ale ostatnie wyniki i cztery zwycięstwa w sześciu meczach poprawiły ich sytuację w lidze. W nowym klubie o miejsce między słupkami będzie walczył m.in. z Paulo Gazzanigą oraz Dominikiem Livakoviciem. Przyszłość tego drugiego stoi jednak pod znakiem zapytania.