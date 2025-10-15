Ter Stegen na celowniku Newcastle i Man United. Jest decyzja bramkarza

Marc-Andre ter Stegen nie ma zamiaru odchodzić z FC Barcelony i według katalońskiego "Sportu" jest to decyzja podjęta pomimo zainteresowania Newcastle United oraz Manchesteru United.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Ter Stegen nie chce odchodzić z klubu

Barcelona przed tym sezonem mierzyła się z kilkoma transferowymi problemami. Jednym z nich była sprawa nowego bramkarza. Po transferze Joana Garcii miejsce w składzie stracił Wojciech Szczęsny, a co za tym idzie hierarchia kolejnych golkiperów przesunęła się. Tym samym również ze składu wypadł Marc-Andre ter Stegen, który zmagał się wówczas z kontuzją.

Już wtedy Niemiec jasno komunikował, że nie ma zamiaru odchodzić z klubu. Finalnie więc pozostał w zespole i nic z jego transferu nie było, choć spekulacji było sporo. Obecnie Marc-Andre ter Stegen nadal nie jest zbyt przesadnie skłonny do tego, aby ruszać się z FC Barcelony, o czym donosi kataloński serwis „Sport”. Według informacji przekazanych przez to źródło, bramkarz Dumy Katalonii przekazał władzom klubu, że zimą również ma zamiar pozostać w klubie i to nawet pomimo zainteresowania ze strony takich ekip jak Newcastle United oraz Manchester United.

Marc-Andre ter Stegen w tym sezonie jest oczywiście bez minut. Łącznie dla zespołu ze stolicy Katalonii rozegrał ponad 420 spotkań i zachował w nich czyste konto 175 razy. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia Niemca na osiem milionów euro.

