Ter Stegen dostał jasną wiadomość od Flicka. Chodzi o transfer

Marc-Andre ter Stegen nie dostaje szans na grę od Hansiego Flicka. Jak podaje SPORT, brak występu w ostatnim meczu w Pucharze Króla może przyśpieszyć decyzję bramkarza o odejściu z Barcelony.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen może przyśpieszyć odejście z Barcelony. Flick wysłał sygnał

Marc-Andre ter Stegen usiadł na ławce w meczu Pucharu Króla z Racingiem Santander, mimo że są to rozgrywki, w których mógł liczyć na występy. W ten sposób Hansi Flick wysłał jasny sygnał, że zamierza stawiać na Joana Garcię. To decyzja, która może zmienić sytuację w Barcelonie.

Już przed spotkaniem niemiecki szkoleniowiec sugerował, że to Hiszpan wystąpi między słupkami. Z kolei Ter Stegen potrzebuje regularnej gry, ponieważ jego celem jest wyjazd na zbliżający się mundial. Bez występów będzie trudno 33-latkowi o miejsce w pierwszym składzie reprezentacji.

Dlatego coraz poważniej analizowana jest opcja wypożyczenia. Już od kilku tygodni mówi się o zainteresowaniu Girony, która chciałaby go wypożyczyć. Blaugrana byłaby nawet gotowa pokryć część wysokiego wynagrodzenia. Według doniesień absencja na boisku podczas ostatniego spotkania może przyśpieszyć decyzję kapitana Dumy Katalonii o odejściu.

Girona może być dobrym kierunek dla niemieckiego golkipera przede wszystkim ze względu na bliską odległość od Barcelony. Tymczasem na murawie błyszczy Joan Garcia. Młody golkiper ponownie zachował czyste konto i w kluczowym momencie uratował zespół przed dogrywką.

Zobacz także: Yamal strzelił gola, a potem… przeprosił Lewandowskiego [WIDEO]