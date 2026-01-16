Ter Stegen dostał jasną wiadomość od Flicka. Chodzi o transfer

Ter Stegen może przyśpieszyć odejście z Barcelony. Flick wysłał sygnał
Marc-Andre ter Stegen usiadł na ławce w meczu Pucharu Króla z Racingiem Santander, mimo że są to rozgrywki, w których mógł liczyć na występy. W ten sposób Hansi Flick wysłał jasny sygnał, że zamierza stawiać na Joana Garcię. To decyzja, która może zmienić sytuację w Barcelonie.
Już przed spotkaniem niemiecki szkoleniowiec sugerował, że to Hiszpan wystąpi między słupkami. Z kolei Ter Stegen potrzebuje regularnej gry, ponieważ jego celem jest wyjazd na zbliżający się mundial. Bez występów będzie trudno 33-latkowi o miejsce w pierwszym składzie reprezentacji.
Dlatego coraz poważniej analizowana jest opcja wypożyczenia. Już od kilku tygodni mówi się o zainteresowaniu Girony, która chciałaby go wypożyczyć. Blaugrana byłaby nawet gotowa pokryć część wysokiego wynagrodzenia. Według doniesień absencja na boisku podczas ostatniego spotkania może przyśpieszyć decyzję kapitana Dumy Katalonii o odejściu.
Girona może być dobrym kierunek dla niemieckiego golkipera przede wszystkim ze względu na bliską odległość od Barcelony. Tymczasem na murawie błyszczy Joan Garcia. Młody golkiper ponownie zachował czyste konto i w kluczowym momencie uratował zespół przed dogrywką.
