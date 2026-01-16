Yamal strzelił gola, a potem… przeprosił Lewandowskiego [WIDEO]

Lamine Yamal zdobył bramkę w meczu z Racingiem Santander. Wcześniej na listę strzelców mógł wpisać się Robert Lewandowski. Podanie nastolatka było niedokładne, za co przeprosił Polaka.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Lamine Yamal

Lewandowski mógł strzelić gola. Yamal przeprosił Polaka

FC Barcelona długo nie mogła się przełamać w starciu z Racingiem Santander w Pucharze Króla. Pierwsza bramka, która otworzyła wynik, padła dopiero w drugiej połowie. Na listę strzelców wpisał się Ferran Torres w 66. minucie spotkania. Ostatecznie drużyna Hansiego Flicka pokonała drugoligowca (2:0). W doliczonym czasie gry wynik podwyższył Lamine Yamal.

Co ciekawe, to nie Lamine Yamal, a Robert Lewandowski mógł cieszyć się z bramki. W samej końcówce 18-latek dostał długie podanie, a Barcelona atakowała bramkę przeciwnika trójką zawodników przeciwko jednemu obrońcy rywali. Skrzydłowy chciał zgrać piłkę do starszego kolegi, ale zrobił to niecelnie. W efekcie futbolówkę przejął Raphinha, który zagrał ją w pole karne, a akcję wykończył wychowanek La Masii. Zamiast celebrować gola, Yamal wykonał przepraszający gest w kierunku Lewandowskiego.

🔚 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 𝐙𝐀𝐌𝐘𝐊𝐀 𝐓𝐄𝐍 𝐌𝐄𝐂𝐙 🔚



To mógł być gol 🇵🇱 Roberta Lewandowskiego, gdyby nie złe podanie chwilę wcześniej, ale w ostatecznym rozrachunku piłka i tak wylądowała w siatce! 🥅 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/y6qj2rMeKz — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 15, 2026

Lewandowski nie zagrał całego meczu. Na boisku pojawił się dopiero w 67. minucie. Mimo to hiszpańskie media pozytywnie oceniły jego występ. Czwartkowe starcie było jego 21. meczem w tym sezonie. Łącznie ma na swoim koncie dziesięć goli i dwie asysty. W najbliższy weekend Katalończycy wrócą do rywalizacji w La Liga. Na wyjeździe zagrają z Realem Sociedad w niedzielę (18 stycznia).