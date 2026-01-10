Barcelona gotowa się dogadać. Odejście ter Stegena coraz bliżej

Barcelona jest na dobrej drodze, aby wypożyczyć Marca-Andre ter Stegen do zespołu Girony. Według "Mundo Deportivo", Duma Katalonii gotowa jest się dogadać także ws. finansowania kontraktu bramkarza.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona rozmawia z Gironą o wypożyczeniu

Barcelona w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie należy stwierdzić, że nawet pomimo problemów w początkowej fazie kampanii z licznymi urazami i kontuzjami, zespołowi Hansiego Flicka udało się wyjść na prostą. Aktualnie przecież Duma Katalonii lokuje się na pierwszym miejscu w tabeli La Liga, a do tego w niedzielę rozegra mecz o Superpuchar Hiszpanii. Nieco gorzej jest w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Niemniej zimowe okienko transferowe w Barcelonie upłynie raczej tylko pod znakiem odejść, a nie transferów przychodzących. Wszystko wskazuje bowiem na to, że w końcu, po bardzo długiej transferowej sadze, z klubem pożegna się Marc-Andre ter Stegen. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo”, Barcelona rozmawia z Gironą nt. wypożyczenia Niemca do końca sezonu. I choć problemem mogłoby się wydawać wynagrodzenie zawodnika, to klub ze stolicy Katalonii gotowy jest pokryć sporą jego część. Jak zaznaczono, negocjacje zmierzają w dobrym kierunku.

Marc-Andre ter Stegen w tym sezonie rozegrał tylko jeden mecz w barwach Barcelony. Łącznie na koncie ma jednak ponad 420. Bramkarz od dłuższego czasu domaga się większej liczby minut na murawie. Umowa 33-latka wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta swojego kraju na siedem milionów euro.

