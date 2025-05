Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Manchester City zainteresowany Marc-Andre ter Stegenem

Marc-Andre ter Stegen w trakcie minionego sezonu nabawił się poważnej kontuzji. FC Barcelona została wówczas zmuszona do ściągnięcia z emerytury Wojciecha Szczęsnego. Reprezentant Niemiec natomiast wrócił już do zdrowia i do gry. Jednak w nadchodzącym letnim okienku może zmienić barwy klubowe. 33-latek opuściłby Dumę Katalonii po 11. latach.

Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Marc-Andre ter Stegena przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż niemiecki golkiper może być bohaterem hitowego transferu. 33-latek jest łączony z przeprowadzką Premier League. Manchester City bowiem wykazał zainteresowanie wychowanka Borussii Monchengladbach.

Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę planuje dokonać zmiany w bramce. Klub poważnie rozważa rozstanie z Edersonem. The Citizens bacznie przeglądają rynek transferowy. A Marc-Andre ter Stegen jest jednym z kandydatów do wzmocnienia angielskiego giganta. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował reprezentant Niemiec.

Marc-Andre ter Stegen dotychczas rozegrał 422 spotkania między słupkami FC Barcelony. Niemiec może się pochwalić świetną liczbę czystych kont. 33-latek zakończył aż 175 meczów w koszulce Dumy Katalonii bez straconego gola.