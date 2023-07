Manchester United przygotowuje się do kolejnego sezonu. Wciąż trwają prace nad ściągnięciem nowego napastnika, który ma być graczem z najwyższej półki. Erik ten Hag zapewnia, że ten temat jest traktowany jako priorytet.

Manchester United ściągnął już tego lata Masona Mounta i Andre Onanę

Wciąż pracuje nad transferem nowego napastnika

Erik ten Hag domaga się ściągnięcia dziewiątki z najwyższej półki

Kto trafi na Old Trafford?

Erik ten Hag od dawna marzy o ściągnięciu napastnika z najwyższej półki. Na szczycie listy życzeń długo utrzymywał się Harry Kane, natomiast pozyskanie go stało się tematem niemożliwym do zrealizowaniu. Wśród głównych kandydatów wymieniano także między innymi Victora Osimhena czy Goncalo Ramosa. Ostatecznie wybór może paść na Rasmusa Hojlunda, w sprawie którego prowadzone są zaawansowane negocjacje.

Manchester United wzmocnił się już tego lata Masonem Mountem oraz Andre Onaną. Teraz w pełni skupia się na nowej dziewiątce. Erik ten Hag zapewnia, że klub zrobi wszystko, aby mieć w zespole odpowiedniego zawodnika. Kwota ewentualnego transferu Hojlunda może zakręcić się w okolicach 100 milionów euro.

– W naszej mocy jest pozyskanie odpowiedniego człowieka. Wiemy, jakie są nasze cele. Zrobimy wszystko, co możemy i włożymy w to dużo wysiłku, aby tego dokonać. To formacja, w której musimy się poprawić.

– W ubiegłym sezonie udowodniliśmy, że możemy odnosić sukcesy. Nie mieliśmy wtedy zbyt wielu napastników. Mimo wszystko i tak odnosiliśmy sukcesy. Spodziewam się natomiast więcej po naszych ofensywnych zawodnikach. Liczę na wyższy poziom. Powiedziałem, że musimy podnieść poprzeczkę – mówi.

