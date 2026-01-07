Man United zagiął parol na obrońcę z Serie A. Musi zapłacić 30 mln euro

Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  SportWitness / CaughtOffside

Manchester United bacznie monitoruje rynek w poszukiwaniu nowego stopera. Na celowniku angielskiego klubu znajduje się środkowy obrońca Sassuolo Calcio, Tarik Muharemović - poinformował w środowy wieczór brytyjski portal SportWitness.

Tarik Muharemović
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Tarik Muharemović

Tarik Muharemović przykuł uwagę Manchesteru United

Manchester United może w najbliższym czasie zostać zmuszony do zakontraktowania nowego środkowego obrońcy. Wszystko przez niepewną przyszłość Harry’ego Maguire’a, którego odejście ekipy Czerwonych Diabłów po zakończeniu obecnego sezonu jest coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem. Klub z Old Trafford wciąż nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej dalszej współpracy z doświadczonym defensorem, którego kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, czyli do zakończenia aktualnej kampanii.

Niewykluczone, że władze Manchesteru United zdecydują się nie przedłużać umowy reprezentanta Anglii, co wymusi poszukiwanie jego następcy. Z tego powodu włodarze giganta z Wysp Brytyjskich uważnie monitorują rynek transferowy, skupiając się na młodych oraz perspektywicznych stoperach.

Jak informuje w środowy wieczór brytyjski serwis „Sport Witness”, na radar Czerwonych Diabłów trafił Tarik Muharemović. 22-letni obrońca prezentuje się solidnie w Serie A w barwach Sassuolo Calcio, a jego potencjalne sprowadzenie, bardziej realne latem, mogłoby kosztować mniej więcej 30 milionów euro.

Dziesięciokrotny reprezentant Bośni i Hercegowiny występuje w koszulce włoskiej ekipy od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Mapei Stadium z Juventusu za 3 miliony euro. W trwającej kampanii rozegrał 17 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 2 asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia Muharemovicia na około 14 milionów euro. Umowa środkowego obrońcy z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.