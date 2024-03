Szymański pobije rekord transferowy. Tureckie media przekonane

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański trafił na listę życzeń gigantów

Tureckie media wieszczą Polakowi wielki transfer

Jeden z serwisów twierdzi, że padnie rekord transferowy Fenerbahce

Arsenal, Tottenham i Man Utd obserwują Szymańskiego

Sebastian Szymański zanotował fantastyczną pierwszą część sezonu 2023/2024, notując 12 goli i 14 asyst. Jednak w dziesięciu poprzednich meczach ligowych reprezentant Polski nie zachwycał liczbami. Mimo tego i tak nadal interesują się nim wielkie marki z Premier League.

Jak poinformował serwis Aksam, obecnie w grze o Szymańskiego zaangażowane są cztery kluby. Mowa o Arsenalu, Tottenhamie, Manchesterze United oraz Napoli. Według źródła Fenerbahce nie sprzeda Polaka za mniej niż 25 milionów euro, co oznaczałoby pobicie rekordu transferowego klubu.

Do tej pory najdrożej sprzedanymi zawodnikami Fenerbahce byli Vedat Muriqi za 21 milionów euro do Lazio oraz Elvir Baljic za taką samą cenę do Realu Madryt.