Ferdi Kadioglu rywalem Kiwiora? Arsenal wysłał skautów do Turcji

Jakub Kiwior po tym jak przez kilka tygodni był pierwszym wyborem Mikela Artety ponownie usiadł na ławce rezerwowych. Miejsce reprezentanta Polski na boisku zajął Oleksandr Zinchenko. Na domiar złego coraz więcej wskazuje na to, że Arsenal w letnim oknie transferowym będzie starał się pozyskać kolejnego lewego obrońcę.

Dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu poinformował na portalu X, że Kanonierzy wysłali skauta na mecz Fenerbahce – Olympiakos w Lidze Konferencji. Celem wysłannika angielskiego klubu będzie obserwacja z wysokości trybun Ferdiego Kadioglu.

ÖZEL | Arsenal futbol operasyonunda yer alan yetkili bir isim, Ferdi Kadıoğlu'nu bu akşam Olympiakos maçında canlı izlemek için İstanbul'a geldi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) April 18, 2024

24-latek od dawna znajduje się pod lupą kilku topowych europejskich marek. Aczkolwiek w ostatnich tygodniach Arsenal zaczął mocniej naciskać w celu sprowadzenia byłego młodzieżowego reprezentanta Holandii na Emirates Stadium. W bieżących rozgrywkach Kadioglu zagrał w 44 meczach, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 4 asysty.

Arteta znowu odstawił Kiwiora

Obrońca Arsenalu ponownie musi pogodzić się z rolą rezerwowego. Choć za swoje wcześniejsze występy w wyjściowym składzie zbierał bardzo dobre recenzje, to powrót Zinchenko zmienił jego sytuacje o 180 stopni. Kiwior w tym sezonie rozegrał 27 spotkań, w których raz trafił do siatki rywala i dołożył do tego trzy asysty. Ewentualny transfer Kadioglu na pewno nie poprawi sytuacji reprezentanta Polski.