Szymański na radarze włoskiego giganta. Nie tylko Bologna i Fiorentina

Sebastian Szymański cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klubów Serie A. Oprócz Bologni i Fiorentiny chce go jeszcze jeden zespół. Jak donosi serwis Hurriyet pomocnikiem interesuje się Atalanta.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Atalanta zainteresowana transferem Sebastiana Szymańskiego

Sebastian Szymański ma za sobą dwa sezony w Turcji, gdzie broni barw Fenerbahce. Pierwszy rok w wykonaniu reprezentanta Polski był niesamowity, czego dowodem była liczba goli i asyst. Ofensywny pomocnik zdobył 13 bramek i dodał do tego aż 19 asyst. Nieco gorzej wiodło mu się w drugim roku. Nie prezentował już poziomu, do którego przyzwyczaił kibiców, przez co pojawiły się plotki o zmianie klubu.

Wychowanek akademii Legii Warszawa znajduje się obecnie w gronie zawodników, którzy mogą zostać sprzedani. Problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy na pewno nie będzie, ponieważ Szymański cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza we Włoszech.

Ostatnio pisaliśmy, że Fiorentina i Bologna to dwie drużyny, które obserwują Sebastiana Szymańskiego. Teraz w grze pojawił się jeszcze jeden włoski klub. Najnowsze doniesienia serwisu Hurriyet.com.tr sugerują, że Polakiem zainteresowała się Atalanta, czyli uczestnik najbliższej edycji Ligi Mistrzów. La Dea rozważa złożenie ofertę w wysokości 25 milionów euro. Natomiast jest to kwota nie tylko za polskiego piłkarza, ale również za Sofyana Amrabata. W tej sytuacji ekipa z Bergamo wyceniła naszego rodaka na 10 mln euro.

Szymański dołączył do Fenerbahce latem 2023 roku z Dinamo Moskwa za niespełna 10 milionów euro. Wcześniej przez rok przebywał na wypożyczeniu w znanym holenderskim klubie – Feyenoordzie. Dla zespołu ze Stambułu rozegrał 108 spotkań, zdobywając 20 goli.