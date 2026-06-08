Lech Poznań obejdzie się smakiem? O ten transfer będzie ciężko

Lech Poznań chce wzmocnić środek pola i celuje w transfer Tamara Svetlina. Korona Kielce postara się jednak zatrzymać swojego lidera - informuje użytkownik FootballScout. Mistrzowie Polski mogą mieć problem z finalizacją tego ruchu.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona nie sprzeda Svetlina do Lecha?

Lech Poznań sfinalizował już tego lata wykup Luisa Palmy z Celticu, wykładając za niego ponad cztery miliony euro. To dopiero początek wzmocnień mistrza Polski przed walką o awans do Ligi Mistrzów. Wygląda na to, że jego nowym bramkarzem zostanie Mateusz Lis, mający za sobą świetny sezon w Turcji. Co dalej? Kolejorz pragnie także wzmocnić środek pola i zabezpieczyć się przed ewentualnym odejściem Antoniego Kozubala. Na liście życzeń znajduje się Tamar Svetlin z Korony Kielce.

Reprezentant Słowenii w zeszłym roku zadebiutował w Ekstraklasie, przenosząc się do Korony z rodzimego NK Celje. Ten ruch okazał się dla klubu strzałem w dziesiątkę – Svetlin był jednym z najlepszych pomocników całej ligi. Teraz kielczanie mogą zanotował kilkukrotny zysk, bowiem o jego transfer zabiega właśnie Lech Poznań.

Z medialnych informacji wynika, że Lech miał złożyć za Svetlina ofertę na poziomie 1,5 mln euro, a to tylko połowa pożądanej przez Koronę kwoty. Sam zawodnik z chęcią przeniósłby się do Poznania, ale nie będzie łatwo wyciągnąć go z Kielc. Korona na pewno nie pójdzie na jakiekolwiek ustępstwa, a użytkownik FootballScout twierdzi wręcz, że za wszelką cenę spróbuje go zatrzymać. Niewykluczone, że Kolejorz ostatecznie będzie musiał skupić się na innych kandydaturach.