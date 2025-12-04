Szulczek może wrócić do pracy. Chce go rewelacja pierwszej ligi

Dawid Szulczek wciąż jest jednym z największych trenerskich talentów w kraju. Wkrótce może wrócić do pracy. Łukasz Olkowicz z portalu "Przegląd Sportowy Onet" informuje, że interesuje się nim Polonia Bytom.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Szulczek skorzysta na zamieszaniu z Papszunem?

Dawid Szulczek przez lata uchodził za największy trenerski talent w Polsce i był nawet łączony z Lechem Poznań. Ostatni okres nie ułożył się dla niego jednak korzystnie – najpierw spadł z Wartą Poznań do pierwszej ligi, a w Ruchu Chorzów spędził niespełna rok. Oczekiwano od niego walki o awans do Ekstraklasy, a ten nie dotrwał nawet do baraży. Niebiescy dali mu kolejną szansę, ale po trzech meczach tego sezonu zdecydowali o zwolnieniu. Od sierpnia Szulczek pozostaje więc bez pracy.

Oczywiście w tym czasie był przymierzany do różnych ekip, w tym chociażby ŁKS-u Łódź. Jego status może się wkrótce zmienić, bowiem na liście życzeń ma go mieć Polonia Bytom. Łukasz Olkowicz z portalu „Przegląd Sportowy Onet” ujawnił, że to główny kandydat do zastąpienia Łukasza Tomczyka. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale notowania Szulczka stoją wysoko.

W ten sposób Szulczek może skorzystać na szerszej transakcji między polskimi klubami. Polonia Bytom zaraz po ostatnim jesiennym meczu ma stracić Tomczyka, który dołączy do Rakowa Częstochowa. Ten z kolei zastąpi Marka Papszuna, który porozumiał się już z Legią Warszawa. Brakuje jedynie zgody Rakowa, a jest ona spodziewana maksymalnie w połowie grudnia.

Dla Szulczka angaż w Polonii Bytom to szansa, aby wrócić również do Ekstraklasy. Na ten moment beniaminek zajmuje wysokie, trzecie miejsce i liczy się w grze o awans do elity.