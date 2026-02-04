Szczęsny pogodzony z losem. W Barcelonie już nie zagra?!

Wojciech Szczęsny pełni w tym sezonie wyłącznie rolę zmiennika. Hansi Flick w pełni stawia na Joana Garcię. Polak może już nie zagrać dla Barcelony - sugeruje "Sport".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny może już nie zagrać dla Barcelony

Wojciech Szczęsny w 2024 roku awaryjnie wzmocnił Barcelonę, wspomagając ją w trudnej sytuacji. Choć kilka tygodni wcześniej zakończył piłkarską karierę, skorzystał z szansy i przeniósł się do Katalonii. Szybko wywalczył miejsce w składzie, którego nie oddał już do końca sezonu. Blaugrana postanowiła go zatrzymać, a ten podpisał nową, dwuletnią umowę. Był jednak świadomy, że jego rola się zmieni, gdyż latem do klubu trafił Joan Garcia. Hansi Flick z miejsca postawił na młodego Hiszpana, a ten odwdzięcza się fantastyczną grą.

Garcia wyrósł na jednego z ulubieńców kibiców hiszpańskiego giganta. Z nim w składzie defensywa jest znacznie pewniejsza, a i jego styl gry znakomicie pasuje do tego, co prezentuje drużyna. Tej zimy Marc-Andre ter Stegen odszedł na wypożyczenie do Girony, gdyż nie miał szans na regularne występy. Szczęsny natomiast zaakceptował fakt, że będzie już tylko zmiennikiem.

Wydawało się, że Polakowi będzie dane zagrać w Pucharze Króla, ale Flick w tych rozgrywkach także nie decyduje się na rotacje między słupkami. „Sport” sugeruje, że Szczęsny może już nie wystąpić dla Barcelony – jeśli Garcia pozostanie zdrowy, trener na pewno z niego nie zrezygnuje.

Niewykluczone, że to dla Szczęsnego ostatni sezon w klubie. Choć jego umowa obowiązuje do 2027 roku, Barcelona za kilka miesięcy będzie miała do dyspozycji również ter Stegena. Dodatkowo, jej plan zakłada pozyskanie młodszego bramkarza, który będzie rezerwowym Garcii.