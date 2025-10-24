Man United chce wzmocnić środek pola. Obserwuje sześciu pomocników

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Angelo Stiller

Kto zasili szeregi Manchesteru United? Długa lista kandydatów

Manchester United w jednym z najbliższych okienek transferowych planuje poważnie wzmocnić swój środek pola. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – uważa, że w tym sektorze boiska należy zwiększyć jakość i rywalizację o miejsce w podstawowym składzie. Portugalczyk chce, by jego drużyna była bardziej kreatywna oraz dynamiczna w budowaniu akcji ofensywnych. Władze klubu z Old Trafford rozpoczęły już intensywne poszukiwania odpowiednich kandydatów, a skauci Manchesteru United przygotowali zawężoną listę piłkarzy, którzy mogliby realnie wzmocnić zespół Red Devils w 2026 roku.

Jak poinformowała w piątkowe popołudnie stacja radiowa „talkSPORT”, na tej liście znajduje się sześciu pomocników, spośród których Man United planuje pozyskać nawet dwóch. Na celowniku znajdują się Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Carlos Baleba (Brighton & Hove Albion), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace), Andrey Santos (Chelsea) oraz Conor Gallagher (Atletico Madryt). Każdy z wymienionych wyżej zawodników jest stosunkowo młody, a jednocześnie dysponuje dużym potencjałem rozwojowym. Amorim chciałby zbudować nową, bardziej zbalansowaną linię środkową.

Warto przypomnieć, że jeden ze wspomnianych piłkarzy – Angelo Stiller – był bliski przenosin na Old Trafford już podczas ostatniego letniego okna transferowego. Działacze United udali się nawet do Niemiec, by negocjować ze Stuttgartem warunki transferu 24-letniego pomocnika. Ostatecznie sam zawodnik nie zdecydował się na ten ruch, ponieważ obawiał się braku regularnej gry. Zdolny Niemiec liczy bowiem na udział w przyszłorocznym mundialu, a w Premier League mógłby na początku pełnić jedynie rolę rezerwowego. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia Stillera na kwotę w granicach 45 milionów euro.