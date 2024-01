West Ham umieścił na szczycie listy życzeń skrzydłowego Ajaxu. Według informacji Fabrizio Romano Steven Bergwijn może zimą dołączyć do ekipy "Młotów".

Imago / Maurice van Steen Na zdjęciu: Steven Bergwijn

West Ham chce sprowadzić w styczniu Stevena Bergwijn’a

Holender jest piłkarzem Ajaxu Amsterdam

W przeszłości grał już w Premier League w barwach Tottenhamu

West Ham obserwuje Stevena Bergwijna

Steven Bergwijn może zimą wrócić ponownie do Premier League. W 2022 roku Holender odszedł z Tottenhamu do Ajaxu, w którym się wychował. Teraz najnowsze doniesienia mówią o tym, że skrzydłowy znalazł się w orbicie zainteresowań West Hamu. Angielski klub chce wzmocnić zespół, aby walczyć o awans do europejskich pucharów.

Warunkiem przy transferze Bergwijna do Londynu jest pozyskanie odpowiedniej kwoty do budżetu transferowego. W pierwszej kolejności West Ham musi się kogoś pozbyć, a dopiero wtedy będzie mógł działać w sprawie sprowadzenia 26-latka na Stadion Olimpijski w Londynie.

W tym sezonie zawodnik prezentuje wysoką skuteczność pod bramką rywala. Zagrał w 20 meczach, w których strzelił 8 bramek i zaliczył 3 asysty. Kontrakt z Ajaxem obowiązuje do 2027 roku.