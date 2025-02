Stal Mielec w końcówce okienka transferowego znaleźć musi następcę Ilji Szkurina. Napastnik dochodzi do Legii, a do Mielca ma trafić Vladimir Nikolov ze Slavii Sofia, o czym informuje portal "Weszło".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Stal szuka nowego napastnika. To będzie Bułgar?

Stal Mielec w końcówce okienka transferowego spotkała się ze sporym problemem. Klub bowiem najprawdopodobniej straci Ilje Szkurina, który odejść ma do Legii Warszawa i jest praktycznie o krok od tego transferu. Taki transfer, choć byłby z pewnością bardzo ciekawą opcją jakiś czas temu, gdy okienko transferowe w większości lig było jeszcze otwarte, a w Polsce się nie kończyło, teraz stawia jednak włodarzy mielczan pod ścianą.

Szkurin do Legii ma trafić za 1,5 miliona euro, a Stal musi znaleźć nowego napastnika. Według informacji przekazanych przez portal “Weszło”, zespół Janusza Niedźwiedzia interesuje się pozyskaniem Vladimira Nikolova ze Slavii Sofia. 24-letni Bułgar to podobny typ napastnika, co odchodzący Białorusin. Również jest wysoki, silny i dobrze grający w powietrzu. W obecnym sezonie zdobył on dla swojego zespołu pięć goli oraz zanotował dwie asysty w 18 meczach.

WIDEO: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

Vladimir Nikolov w przeszłości związany był m.in. z zespołem Admira Wacker. Na koncie ma kilka występów na poziomie austriackiej Bundesligi oraz 2. Bundesligi w Niemczech. Wielokrotnie reprezentował także młodzieżowe reprezentacje swojego kraju. Serwis “Transfermarkt” wycenia napastnika na 200 tysięcy euro.

