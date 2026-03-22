Porto odwróciło losy meczu z Bragą. Pietuszewski i Kiwior z piękną akcją bramkową [WIDEO]

Porto pokonuje Bragę 2:1. Pietuszewski z asystą!
FC Porto w niedzielny wieczór rozegrało ligowe spotkanie z SC Bragą. Niewątpliwie był to hit 27. kolejki ligi portugalskiej. Smoki są liderami, ale starcie ze znajdującym się na 4. miejscu zespołem nie było łatwe.
Trener Francesco Farioli w podstawowym składzie postawił na wszystkich trzech Polaków. Jakub Kiwior i Jan Bednarek tworzyli duet środkowych obrońców i zagrali pełne 90 minut, a Oskar Pietuszewski na skrzydle rozegrał 78 minut i został zmieniony przez Borje Sainza.
Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła dopiero w 54. minucie. Gospodarze wyszli na prowadzenie za sprawą rzutu karnego wykorzystanego przez Rodrigo Zalazara.
Jednak w 69. minucie Kiwior posłał długie podanie do Pietuszewskiego, a ten zagrał przez całe pole karne i William Gomes zdołał zamknąć tę akcję, trafiając do siatki.
W 80. minucie po rozegranym rzucie rożnym kapitalnego gola zdobył Seko Fofana. Smoki objęły więc prowadzenie 2:1. Asystę przy tym trafieniu zanotował Victor Froholdt.
Ekipa Farioliego wróci do gry po przerwie reprezentacyjnej 4 kwietnia. Wtedy zmierzą się z Famalicao. Natomiast Bragę czeka wyjazd na starcie z Moreirense.
