Porto odwróciło losy meczu z Bragą. Pietuszewski i Kiwior z piękną akcją bramkową [WIDEO]

23:27, 22. marca 2026 23:49, 22. marca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski

Porto późnym niedzielnym wieczorem zmierzyło się z Bragą. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1.

Oskar Pietuszewski
Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Porto pokonuje Bragę 2:1. Pietuszewski z asystą!

FC Porto w niedzielny wieczór rozegrało ligowe spotkanie z SC Bragą. Niewątpliwie był to hit 27. kolejki ligi portugalskiej. Smoki są liderami, ale starcie ze znajdującym się na 4. miejscu zespołem nie było łatwe.

Trener Francesco Farioli w podstawowym składzie postawił na wszystkich trzech Polaków. Jakub Kiwior i Jan Bednarek tworzyli duet środkowych obrońców i zagrali pełne 90 minut, a Oskar Pietuszewski na skrzydle rozegrał 78 minut i został zmieniony przez Borje Sainza.

Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła dopiero w 54. minucie. Gospodarze wyszli na prowadzenie za sprawą rzutu karnego wykorzystanego przez Rodrigo Zalazara.

Jednak w 69. minucie Kiwior posłał długie podanie do Pietuszewskiego, a ten zagrał przez całe pole karne i William Gomes zdołał zamknąć tę akcję, trafiając do siatki.

W 80. minucie po rozegranym rzucie rożnym kapitalnego gola zdobył Seko Fofana. Smoki objęły więc prowadzenie 2:1. Asystę przy tym trafieniu zanotował Victor Froholdt.

Ekipa Farioliego wróci do gry po przerwie reprezentacyjnej 4 kwietnia. Wtedy zmierzą się z Famalicao. Natomiast Bragę czeka wyjazd na starcie z Moreirense.

