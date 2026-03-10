Spalletti chce powrotu tego piłkarza do Juventusu

Nico Gonzalez zwrócił na siebie uwagę po ostatnim występie w Atletico Madryt. Według "Corriere dello Sport" Luciano Spalletti chciałby powrotu Argentyńczyka do Juventusu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Klauzula zdecyduje o przyszłości Nico Gonzaleza

Nico Gonzalez gra w Atletico Madryt na zasadzie wypożyczenia z Juventusu. Argentyńczyk ostatnio błysnął w meczu z Realem Sociedad. Skrzydłowy zdobył dwie bramki w wygranym spotkaniu 3:2. Występ zwrócił uwagę Luciano Spallettiego.

Umowa między klubami zawiera dokładnie określone warunki wykupu. Atletico zapłaciło milion euro za samo wypożyczenie zawodnika. W kontrakcie znajduje się także opcja wykupu w wysokości 32 milionów euro. Klauzula może jednak automatycznie zamienić się w obowiązek. Taki scenariusz nastąpi jeśli Gonzalez rozegra 20 spotkań w La Liga. Każdy z tych meczów musi trwać co najmniej 45 minut. Rozgrywki Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla nie są wliczane do tego zapisu. Liczą się wyłącznie występy w lidze hiszpańskiej.

Do tej pory Argentyńczyk spełnił warunek w trzynastu meczach ligowych. Na jego liczbę występów wpłynęły jednak problemy mięśniowe. Do końca sezonu pozostało jeszcze dziesięć kolejek. Piłkarz potrzebuje więc siedmiu kolejnych meczów aby zapewnić sobie pozostanie w Madrycie.

Jeśli warunek nie zostanie spełniony sytuacja może się skomplikować. Atletico nadal mogłoby negocjować niższą kwotę wykupu. Istnieje też scenariusz powrotu zawodnika do Juventusu po zakończeniu wypożyczenia. Luciano Spalletti uważnie śledzi rozwój wydarzeń w Hiszpanii. Według „Corriere dello Sport” trener widzi miejsce dla Gonzaleza w swojej drużynie.

