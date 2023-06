Miedź Legnica po dramatyczny w swoim wykonaniu sezonie spadła z PKO Ekstraklasy. Klub zajął ostatnie miejsce w lidze, więc nie może dziwić rewolucja w kadrze. Ta pochłonęła już kilka ofiar, ale do klubu dołączyć mają nowe twarze. Jednym z pierwszych transferów ma być Florian Hartherz, o czym donosi Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

PressFocus Na zdjęciu: Florian Hartherz

Miedź Legnica po dramatyczny w swoim wykonaniu sezonie spadła z PKO Ekstraklasy. Tym samym legniczanie po roku przerwy wracają do Fortuna 1. ligi. To oznacza znaczące cięcie kosztów i gruntowną przebudowę kadry zespołu. Już teraz wiadomo, że z klubem pożegnało się kilku piłkarzy, a następni jeszcze mogą odejść. Do zmiany doszło również na stanowisku trenera, Grzegorza Mokrego zastąpił Radosław Bella.

Teraz, według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, do klubu ma dołączyć Florian Hartherz. Lewy obrońca, lub też wahadłowy Podbeskidzia Bielsko-Biała w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań. Jego umowa wygasa jednak wraz z końcem czerwca. O 30-letniego Niemca walczyła także ekipa ŁKS-u Łódź, ale ostatecznie Miedź Legnica ma być bliżej pozyskania zawodnika.

Florian Hartherz po solidnym półroczu w Podbeskidziu miał kilka ofert na stole – w tym z ŁKS-u. Ostatecznie Niemiec ma zostać zawodnikiem Miedzi Legnica. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 5, 2023

