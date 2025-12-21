Slot wskazał wymarzony cel transferowy. Liverpool szykuje wielki hit

Liverpool myśli o przyszłości defensywy i już teraz rozgląda się za przyszłym następcą Van Dijka. Arne Slot wskazał, że idealnym wzmocnieniem byłby Alessandro Bastoni z Interu Mediolan, donosi TEAMtalk.

Bastoni przyszłym następcą Van Dijka w Liverpoolu

Liverpool od dłuższego czasu analizuje scenariusz po odejściu Virgilu van Dijku. Holender od lat jest liderem defensywy, ale klub musi myśleć przyszłościowo, bo ten ma już 34 lata. Właśnie dlatego na radarze The Reds znalazł się Alessandro Bastoni. Włoch uchodzi za jednego z najlepszych obrońców w Europie i idealnie pasuje do profilu, jakiego szuka trener Slot.

Alessandro Bastoni jest ważną postacią Interu i nie ukrywa, że dobrze czuje się we Włoszech. Jednocześnie podkreśla gotowość na nowe wyzwanie. Z otoczenia zawodnika płynie jasny sygnał, że rok 2026 może być momentem przełomowym. Sam piłkarz uważa, że znajduje się u szczytu formy i to dobry czas, by sprawdzić się poza Serie A.

Liverpool widzi w nim coś więcej niż solidnego stopera. Bastoni wyróżnia się spokojem w rozegraniu i pewnością przy piłce. To cechy, które przez lata definiowały grę Van Dijka. W Anglii panuje przekonanie, że Włoch mógłby płynnie wejść w jego rolę i stać się nowym liderem linii obrony.

Alessandro Bastoni z pewnością nie będzie tani. Inter zdaje sobie sprawę z jego wartości i nie odda go bez walki. Mimo to zainteresowanie Liverpoolu jest poważne. Klub z Anfield ma ambicje, stabilną pozycję i regularnie walczy o trofea. To argumenty, które mogą przemówić do zawodnika. The Reds mają jednak silną konkurencję. O transfer Włocha stara się również FC Barcelona.

