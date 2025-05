fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląsk Wrocław

Trudny sezon, trudne decyzje. W Śląsku ruszyło czyszczenie kadry

Śląsk Wrocław ma za sobą kampanię, która zakończyła się niepowodzeniem. WKS finalnie spadł z PKO BP Ekstraklasy, więc od połowy czerwca zacznie przygotowania do nowego sezonu w Betclic 1. Lidze. Jasne jest, że drużyną będzie nadal dowodzić Ante Simundza. Tymczasem biuro prasowe Śląska opublikowało ważny komunikat na temat jednego z graczy.

„Jakub Świerczok odchodzi ze Śląska Wrocław. Wygasająca umowa napastnika wraz z końcem czerwca nie zostanie przedłużona i tym samym zawodnik odchodzi z klubu” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnym profilu klubu na platformie X.

Świerczok to 32-latek, który trafił do Śląska we wrześniu 2024 roku. Napastnik przygody z klubem z Wrocławia nie może zaliczyć do udanych, na co wpływ miała przede wszystkim kontuzja. Świerczok zerwał więzadła. Do gry ma być gotowy w ostatnim kwartale 2025 roku.

W ostatniej kampanii środkowy napastnik wystąpił w 10 meczach. Strzelił w nich dwa gole. Na boisku piłkarz spędził mniej więcej 615 minut. Świerczok, zanim dołączył do ekipy z Wrocławia, to występował też w takich klubach jak: RB Oniya, Zagłębia Lubin. Omiya Ardija czy Nagoya Grampus, czy Piast Gliwice.

Urodzony w Tychach piłkarz w przeszłości grał też w reprezentacji Polski. Łącznie zaliczył sześć występów w drużynie narodowej. Aktualnie rynkowa wartość Świerczoka kształtuje się na poziomie 500 tysięcy euro.

