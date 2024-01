IMAGO / Mateusz Skłodowski Na zdjęciu: Mikołaj Tudruj

Mikołaj Tudruj przeniesie się do Śląska Wrocław

Obecnie Tudruj trenuje już z pierwszym zespołem

Z drużyną Śląska trenuje też młody Bułgar

Czwarte wzmocnienie Śląska Wrocław

Choć 17-letni Mikołaj Tudruj znajdował się na celowniku kilku klubów z Ekstraklasy, ostatecznie wybrał ofertę Śląska Wrocław. Warto wspomnieć, że przez ostatnie lata gracz ten związany był z Lechem Poznań.

Nie są jeszcze znane szczegóły kontraktu jaki podpisze młody defensor. Śląsk Wrocław wydał jedynie lakoniczny komunikat w mediach społecznościowych. „Na pierwszym treningu Śląska Wrocław z drużyną trenuje również Mikołaj Tudruj. Niespełna 18-letni obrońca wkrótce podpisze kontrakt z naszym klubem” – poinformowano.

Klub poinformował też, że do treningów z pierwszą drużyną dołączył 18-letni Rosen Bozhinov. Gracz ten trafił tam w ramach testów sportowych na początku przygotowań do rundy wiosennej. Lewonożny stoper z Bułgarii odbył już w środę pierwszy trening pod okiem trenera Jacka Magiery. Nie ma na razie informacji czy i on podpisze ostatecznie oficjalną umowę ze Śląskiem.

