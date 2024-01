IMAGO / Paweł Andrachiewicz Na zdjęciu: Karol Borys

Wygląda na to, że Borys opuści niebawem Ekstraklasę

Piłkarza Śląska Wrocław chcą europejskie marki

Wśród zainteresowanych jest hiszpańska Girona

Karol Borys na celowniku Girony

O Karolu Borysie usłyszało szersze grono osób po udanych mistrzostwach świata do lat 17. Zawodnik Śląska Wrocław jest regularnie obserwowany przez skautów z całej Europy. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu takich klubów jak Fiorentina czy PSV Eindhoven. Potwierdził to sam dziennikarz Piotr Koźmiński.

Do nowych informacji w sprawie Borysa dotarła redakcja TVP Sport. Agencja reprezentująca Borysa, SEG, ma bliskie kontakty z grupą City Football Group. A do tej należy hiszpański klub Girona. To właśnie między innymi dlatego Polaka z trybun mieli oglądać wysłannicy wicelidera tabeli La Liga.

Gdyby złożyli oni ofertę za Borysa, młody zawodnik mógłby w przyszłym sezonie zagrać w Lidze Mistrzów. Girona ma w tabeli tyle samo punktów co prowadzący Real Madryt, a kilka dni temu ograła w hicie rozgrywek Atletico 3:2.

Co warte jednak podkreślenia, na dzień dzisiejszy do klubu nie wpadła żadna oferta satysfakcjonująca władze Śląska Wrocław. Wiele zależeć ma od decyzji samego piłkarza i jego rodziny. Obecna umowa Borysa z klubem jest ważna do lata 2026 roku.

