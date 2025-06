Śląsk sięga po obrońcę z pierwszej ligi! Łączono go też z Wisłą

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk sprowadzi piłkarza GKS-u Tychy

Śląsk Wrocław po spadku do pierwszej ligi pragnie jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy. Udało się zatrzymać Ante Simundzę, który wiosną pokazał się z bardzo dobrej strony i ambitnie walczył z drużyną o utrzymanie. Obecnie prowadzone są prace nad ułożeniem kształtu zespołu na przyszły sezon. Nie ogłoszono jeszcze ani jednego transferu, natomiast z klubem pożegnał się przede wszystkim Jose Pozo, który wylądował w Pogoni Szczecin.

Wszystko wskazuje na to, że Śląsk będzie miał nowego obrońcę. Portal slask.net informuje, że testy medyczne przechodzi Marko Dijaković. Po ich zakończeniu podpisze kontrakt z wrocławskim klubem.

Dijaković od 2023 roku występował w GKS-ie Tychy. Wraz z końcem czerwca wygasa jego umowa, więc Śląsk pozyskuje go w ramach wolnego transferu.

Dijaković ma za sobą udany sezon. Wspólnie z GKS-em Tychy był bliski wywalczenia miejsca w barażach o awans do Ekstraklasy. W lidze zaliczył 27 spotkań, raz trafiając do siatki. Jakiś czas temu 23-latka łączono z przenosinami do Wisły Kraków, ale konkretnych działań w tym temacie nie było. Transfer do Śląska Wrocław jest już natomiast przesądzony.