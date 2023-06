Śląsk Wrocław sprowadzi piłkarza Rangers FC. To Polak

Według informacji przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego z "Interii", Mateusz Żukowski jest blisko dołączenia do Śląska. 21-latek poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Lechu Poznań, gdzie rozegrał raptem trzy spotkania w Ekstraklasie.

IAMGO/PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Śląsk Wrocław szuka wzmocnień przed startem ligi

Wrocławianie celują w pozyskanie Mateusza Żukowskiego

Piłkarz ostatni sezon spędził w Lechu Poznań na wypożyczeniu z Rangers FC

Prawy obrońca transferem Śląska

Śląsk Wrocław ma za sobą trudny czas. Klub w dramatycznych okolicznościach walczył o pozostanie w lidze na następny sezon. To ostatecznie się udało. Niemniej drużynę czekają gruntowne zmiany. Zarówno jeśli chodzi o piłkarzy, jak i dyrektorskie gabinety. Jeszcze w czasie trwania sezonu z klubem pożegnał się Dariusz Sztylka, dotychczasowy dyrektor sportowy klubu. Teraz David Balda, który zastąpił Sztylkę przeprowadza pierwsze ruchy transferowe.

🆕Mateusz Żukowski jest blisko @SlaskWroclawPl‼ Prawy obrońca @RangersFC może zostać wypożyczony do Wrocławia na rok. Negocjacje są w toku, w ciągu 1-2 dni powinna zapaść ostateczna decyzja. W poprzednim sezonie 21-latek występował w @LechPoznan. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) June 26, 2023

