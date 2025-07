Śląsk może sprowadzić doświadczonego pomocnika. Chcą go też inne kluby

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk może sprowadzić byłego gracza klubów Ekstraklasy

Śląsk Wrocław ma bardzo ambitne plany na zbliżający się wielkimi krokami nowy sezon. Wszystko bowiem przez fakt, że chce wrócić do PKO Ekstraklasy już po jednej kampanii absencji. Wrocławianie spadli z elity z hukiem, ale to nadal piekielnie mocna ekipa, która ma spore możliwości finansowe i z pewnością jest faworytem do awansu z Betclic 1. ligi.

Świadczą o tym chociażby dotychczasowe transfery, ale to nie koniec wzmocnień zespołu Ante Simundzy tego lata. Według informacji przekazanych przez Bartosza Wieczorka z „TVP Sport”, Śląsk Wrocław jest zainteresowany pozyskaniem Patryka Lipskiego. Były pomocnik cypryjskiego Ethnikos Achnas jest obecnie wolnym graczem, a jego temat przewija się także w Wiśle Płock oraz Zagłębiu Lubin.

Patryk Lipski w minionym sezonie rozegrał łącznie 18 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. 31-letni ofensywny pomocnik ma jednak bardzo duże doświadczenie z boisk PKO Ekstraklasy, na których rozegrał łącznie 173 mecze i zdobył 19 goli oraz zanotował 27 asyst. W przeszłości był graczem m.in. Lechii Gdańsk, Ruchu Chorzów oraz Piasta Gliwice. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 350 tysięcy euro.

