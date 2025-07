Pogoń dopina transfer z Turcji. Ciekawy powrót do Ekstraklasy

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Pogoń dogaduje transfer Biegańskiego. Powrót do Polski kwestią czasu

Pogoń Szczecin dokonała już tego lata kilku ciekawych wzmocnień. Do drużyny trafili Musa Juwara, Marian Huja, Mor Ndiaye, Jose Pozo oraz Paul Mukairu. Ponadto udało się zatrzymać Efthymiosa Koulourisa, który w minionym sezonie sięgnął po koronę króla strzelców. Apetyty w ekipie Portowców są duże, więc zespół powinien powalczyć o najwyższe cele.

Kadra nie została jeszcze domknięta, dlatego Pogoń pracuje nad kolejnymi transferami. Trener Robert Kolendowicz potwierdził, że z wypożyczenia wróciła Kacper Kostorz, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu. W rozmowie z Kanałem Sportowym ujawnił również, że lada moment dopięte powinno zostać porozumienie z Janem Biegańskim, który zasili środek pola szczecinian.

Dla 22-latka będzie to powrót do Polski po zaledwie rocznej przygodzie w Turcji. W 2024 roku opuścił Lechię Gdańsk i zasilił Sivasspor, ale nie był to dla niego udany czas. W sumie rozegrał tylko 13 spotkań, a kilka dni temu rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Z okazji skorzystała Pogoń, która ściągnie go w ramach transferu bezgotówkowego.

„Będzie od jutra z nami Kacper Kostorz. Jest blisko, żeby dołączył do nas lada dzień Janek Biegański”.



Jest z nami Robert Kolendowicz 🚨 pic.twitter.com/19rQABdLFV — Adam Sławiński (@AdamSlawinski) July 14, 2025

W Szczecinie Biegański będzie mógł się odbudować. Do tej pory reprezentował dwa polskie kluby – Lechię Gdańsk oraz GKS Tychy. Na poziomie Ekstraklasy uzbierał 31 występów.