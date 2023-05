PressFocus Na zdjęciu: Manuel Neuer (FC Schalke 04 - FC Bayern Monachium)

Manuel Neuer jest blisko powrotu na boisko

Niemiec w przyszłym sezonie ma być numerem jeden w bramce Bawarczyków

Bayern może opuścić aż dwóch golkiperów

Bayern. Neuer wpłynie na losy pozostałych bramkarzy

Manuel Neuer jest bliski powrotu do zajęć z piłką, ale już teraz można napisać, że niemiecki golkiper stracił drugą część sezonu. Zastępcą 37-latka stał się Yan Sommer, za osiem milionów euro sprowadzony z Borussii Mönchengladbach. Szwajcar to obecnie numer jeden w bramce Bayernu, jednak wszystko wskazuje na to, że jeżeli Neuer odzyska pełną sprawność, to on będzie pierwszym wyborem Thomasa Tuchela.

Jeżeli tak faktycznie się stanie, Sommer rozważy odejście z Monachium. Tą drogą ma pójść także Alexander Nübel, który aktualnie jest wypożyczony do AS Monaco. 26-latek po zakończeniu rozgrywek wróci na Allianz Arena. Z Die Roten wiąże go kontrakt ważny do czerwca 2025 roku.

Patrick Strasser jest przekonany, że Nübel nie będzie chciał dłużej figurować jako zawodnik Bayernu i w lecie ma zostać sprzedany. Były piłkarz Schalke jest wyceniany na dziesięć milionów euro.