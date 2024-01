Simeone chce pozyskać wielki talent z Urugwaju

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico od lat pozyskuje zdolnych graczy z Ameryki Południowej

Teraz na celowniku klubu znalazł się 20-letni Urugwajczyk

Do transferu może dojść po sezonie

Atletico pozyska urugwajski talent?

Odpowiedzialnym za pozyskiwanie młodych talentów z Ameryki Południowej jest dyrektor sportowy Andrea Berta. Zarówno on, jak i trener Diego Simeone są przekonani co do umiejętności 20-letniego Luciano Rodrigueza.

Zawodnik ten gra obecnie dla drużyny z Montevideo. Formą zaimponował zwłaszcza w czasie mistrzostw świata do lat 20. W kadrze tworzył doskonały duet z młodym graczem Realu Madryt, Alvaro Rodriguezem.

Atletico liczy na to, że pozyska tego zawodnika zanim swoje oferty złożą konkurencyjne kluby. Bardzo możliwe, że Rodriguez przeniesie się do stolicy Hiszpanii już latem.

Zobacz też: Suarez po transferze: Kiedyś wszyscy marzyliśmy o zakończeniu kariery w Barcelonie