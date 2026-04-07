Siemieniec przedłużył umowę, ale Jagiellonia i tak może go stracić

Jagiellonia Białystok zakomunikowała, że Adrian Siemieniec przedłużył swoją umowę do 2027 roku. Nie oznacza to oczywiście, że na pewno pozostanie w klubie na kolejny sezon. Podczas programu Liga+ EXTRA padła sugestia, że latem i tak ktoś może go wykupić.

Siemieniec na kolejny sezon w Jagiellonii? To wciąż niepewne

Adrian Siemieniec w ostatnich latach wyrósł na czołowego trenera w Polsce. Pod jego wodzą Jagiellonia Białystok osiągnęła historyczny sukces, zdobywając mistrzowski tytuł. Na przestrzeni trzech sezonów młody szkoleniowiec był w stanie utrzymać zespół w czołówce, skutecznie łącząc zmagania na krajowym podwórku z europejskimi pucharami.

Kibice Jagiellonii obawiali się odejścia Siemieńca po tym sezonie, ale kilka dni temu klub poinformował, że jego wygasająca umowa została przedłużona do 2027 roku. Co najważniejsze – nie był to rezultat aktywowania opcji, lecz całkowicie nowego porozumienia, na korzystniejszych warunkach dla samego trenera.

Podczas wtorkowej konferencji przedstawiciele Jagiellonii mają wyjaśnić szczegóły porozumienia. To nie przesądza oczywiście o pozostaniu Siemieńca na kolejny sezon. Dywagacje na temat jego przyszłości nie ustaną, bowiem wciąż może on zostać wykupiony przez inny klub. Do tej pory wymieniano go głównie w kwestii zagranicznej przeprowadzki. O jego angażu marzy też Widzew Łódź, który najpierw musi utrzymać się w Ekstraklasie.

– Ja się zastanawiam, czy przedłużenie kontraktu zatrzymuje Siemieńca w Białymstoku czy powoduje, że za chwilę będziemy dywagować, kto zapłaci za wykup trenera z Jagiellonii.

– Chodzą słuchy, że konferencja prasowa, na której Jagiellonia będzie informowała o szczegółach tego kontraktu, będzie podsycała tego typu polemiki – dywagowali eksperci podczas programu na antenie CANAL+.