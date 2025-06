Sergio Reguilon, były piłkarz Realu Madryt oraz Manchesteru United, szuka nowego klubu. Jak donosi hiszpański dziennik AS, lewym obrońcą interesuje się AS Monaco.

Źródło: AS

Źródło: AS

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sergio Reguilon

Sergio Reguilon na celowniku AS Monaco

Tottenham Hotspur nie przedłużył wygasającego kontraktu z Sergio Reguilonem, co oznacza, że lewy obrońca jest do wzięcia na podstawie wolnego transferu. Mimo ostatnich nieudanych miesięcy, pozyskanie bocznego defensora bez kwoty odstępnego jest okazją rynkową. Z takiego założenia wychodzi między innymi AS Monaco, które poważnie interesuje się 28-letnim wahadłowym. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez hiszpański gazeta „AS”.

Klub z Ligue 1 widzi w tym zawodniku idealne wzmocnienie swojego składu. Wahadłowy mógłby zapewnić ekipie z Księstwa nie tylko jakość piłkarską, ale także spore doświadczenie. Przeprowadzka na Stadion Ludwika II może być kuszącą opcją dla Sergio Reguilona, z uwagi na awans AS Monaco do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Czas pokaże, czy sześciokrotny reprezentant Hiszpanii zdecyduje się na przenosiny do ligi francuskiej, mając propozycje również z ojczyzny.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sergio Reguilon przywdziewał koszulkę Tottenhamu Hotspur od września 2020 roku, gdy trafił do Londynu za 30 milionów euro z Realu Madryt. Lewy obrońca może pochwalić się bardzo bogatym CV – podczas kariery grał także dla Manchesteru United, Brentfordu, Atletico Madryt oraz Sevilli. Boczny defensor, którego w ostatnich latach nie omijały problemy zdrowotne, w poprzednim sezonie rozegrał tylko 6 meczów, spędzając na boisku zaledwie 316 minut. Wartość rynkowa hiszpańskiego piłkarza około 6 milionów euro.