Angel Rodado w Pogoni Szczecin? Ujawniamy jak wygląda sytuacja [NOWE INFORMACJE]

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Polska, Turcja czy Katar?

Brak awansu Wisły do Ekstraklasy wzbudził naturalne pytania o przyszłość Angela Rodado, najlepszego strzelca Wisły i idola kibiców. Goal.pl regularnie informował o zakusach innych klubów na Hiszpana. Pisaliśmy o Trabzonsporze, pojawiały się też polskie wątki.



Najnowszym jest ten prowadący do Szczecina. Agent Angela Rodado pojawił się w tym mieście, ale… Rozmawiał przede wszystkim na temat innego zawodnika, który ostatecznie do Pogoni nie trafi. Oczywistym jest jednak fakt, że pojawiło się pytanie, czy Pogoń faktycznie jest zainteresowana Rodado.

Pogoń chce poczekać

Odpowiedź jaką usłyszeliśmy w kulisach jest twierdząca. Tak, Pogoń to jeden z klubów zainteresowanych Hiszpanem, ale… z pewnymi zastrzeżeniami. To znaczy, nie jest tak, że ta transakcja jest na zaawansowanym etapie. Pogoń jest świadoma, że oczekiwania Wisły są dość wysokie, bo mówi się o kwocie 1,5 mln euro.



Szczecinianie nie chcą już w tym momencie decydować się na tak „gruby” ruch, rozglądają się na rynku również za innymi piłkarzami. Nie zamyka to jednak tematu Rodado, tym bardziej – że jak słyszymy – trener Robert Kolendowicz widziałby go w swoim zespole.