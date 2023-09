Sensacyjny zwrot akcji. Bayern stracił wielki transfer

Joao Palhinha był już bardzo blisko przenosin do Bayernu Monachium. Jednak jak poinformował Kerry Hau, w ostatniej chwili Fulham nie wyraziło zgody.

IMAGO / Robert Sambles Na zdjęciu: Joao Palhinha

Bayern Monachium chciałby w końcówce okienka dokonać jeszcze jednego transferu

Bawarczycy byli bardzo blisko porozumienia z Joao Plahinhą

W ostatniej chwili zgody na transfer nie wyraziło Fulham

Joao Palhinha nie przeniesie się do Bayernu. Weto od Fulham

Bayern Monachium może czuć się rozczarowany. Joao Palhinha najprawdopodobniej nie przeniesie się na Allianz Arenę. Kiedy wydawało się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, w ostatniej chwili transfer się wysypał.

Media informowały już o pomyślnych badaniach medycznych Portugalczyka przed transferem do Bayernu Monachium. Pojawiały się również nagrania, na których piłkarz zmierzał do biura Bawarczyków. Jednak na ostatniej prostej Fulham zmieniło zdanie i zablokowało przenosiny Palhinhi. Prawdopodobnie chodzi o to, że londyński klub nie będzie mógł znaleźć godnego następcy.

🚨🚨🚨 Wahnsinn! Keine Freigabe aus London: Der Transfer von João Palhinha zum FC Bayern ist gescheitert! @SPORT1 — Kerry Hau (@kerry_hau) September 1, 2023

