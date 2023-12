Jak podaje kataloński dziennik SPORT, może dojść do wymiany zawodników na linii FC Barcelona - Manchester United. Czerwone Diabły byłyby gotowe oddać Jadona Sancho w zamian za Raphinhę.

IMAGO / Alex Carreras Na zdjęciu: Raphinha

Jadon Sancho nie ma przyszłości w Manchesterze United

Czerwone Diabły chcą pozbyć się skrzydłowego już w zimowym oknie

Klub z Old Trafford podobno jest gotowy negocjować wymianę piłkarzy z Barceloną

Raphinha zamieni się miejscami z Jadonem Sancho?

Jadon Sancho jest skonfliktowany z Erikiem ten Hagiem, przez co niemal od początku sezonu nie znajduje się w kadrze Manchesteru United. Wszystko wskazuje na to, że 23-krotny reprezentant Anglii opuści Old Trafford w styczniowym okienku transferowym.

Bardzo ciekawe informacje ws. przyszłości skrzydłowego przekazuje kataloński dziennik “SPORT”, według którego gigant Premier League jest gotowy rozpocząć rozmowy z Barceloną nt. potencjalnej wymiany zawodników. Miejscami zamienić mieliby się Raphinha oraz właśnie Jadon Sancho.

Brazylijski atakujący nie spełnia oczekiwań w stolicy Katalonii i przynajmniej na papierze taka transakcja mogłaby wyjść na dobre dla obu stron.