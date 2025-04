Nowy bohater Arsenalu? Sensacja z Leicester w zasięgu!

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bilal El Khannouss znalazł się na celowniku Arsenalu

Arsenal w związku z tym, że Liverpool zapewnił sobie już mistrzostwo Premier League, praktycznie też zakończył ligowe zmagania. Stołeczna zmierza po wicemistrzostwo Anglii. Jednocześnie właśnie klubu pracują już nad szukaniem nowego pomocnika. Informacje przekazał portal Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że działacze The Gunners mają na swojej liście życzeń Bilala El Khannoussa. 20-latek to młody i utalentowany Marokańczyk, broniący dzisiaj barw Leicester City.

El Khannouss to piłkarz, który trafił do ekipy z King Power Stadium w sierpniu minionego roku z Genku za ponad 22 miliony euro. Chociaż w przeszłości występował w młodzieżowej reprezentacji Belgii, to ostatecznie zdecydował się grać w seniorskiej kadrze Maroka. Jak na razie ma 20 występów w reprezentacji tego kraju.

20-letni gracz to ofensywny pomocnik, mogący grać nie tylko w okolicach środkowej strefy boiska, ale też na skrzydle. W tej kampanii El Khannouss wystąpił jak na razie w 34 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i pięć kluczowych podań.

Gdyby transfer z udziałem piłkarza miał dojść do skutku, to Arsenal musi liczyć się z wydatkiem w wysokości 30 milionów euro. Piłkarz mógłby rywalizować o miejsce w składzie między innymi z Martinem Odegaardem. Innymi rywalami do gry mogliby być: Leandro Trossard czy Gabriel Martinelli.

