Liverpool odwraca się od Nuneza! Gdzie trafi napastnik?

Darwin Nunez przygotowuje się do nowego etapu w trakcie swojej kariery. Urugwajski napastnik nie przekonał do siebie Arne Slota. TodoFichajes.com przekazał wieści na temat gracza.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Darwin Nunez coraz bliżej rozstania z Liverpoolem

Darwin Nunez ma co prawda umowę z Liverpoolem do końca czerwca 2028 roku. W każdym razie coraz bardziej realny scenariusz zakłada, że Urugwajczyk zmieni pracodawcę już za kilka miesięcy. Jednocześnie działacze The Reds liczą na to, że mogą konkretnie zarobić na sprzedaży zawodnika. Wieści przekazał TodoFichajes.com.

Źródło podaje, że Darwin Nunez może wybierać między grą w Arabii Saudyjskiej a występami w Atletico Madryt. Klub z La Liga ma być jednym z bardziej zdeterminowanych na pozyskanie piłkarza. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na mniej więcej 50 milionów euro.

Okno transferowe zapowiada się zatem bardzo interesująco w ekipie z Anfield Road. Nie tylko ze względu na urugwajskiego napastnika, ale też na plany transferowe Liverpoolu związane ze wzmocnieniami.

Darwin Nunez trafił do angielskiej ekipy w lipcu 2022 roku z Benfiki Lizbona, kosztując 85 milionów euro. W tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w 43 meczach, notując w nich siedem trafień i siedem asyst. W trzech ostatnich meczach zawodnik spędził na boisku zaledwie siedem minut.

The Reds natomiast w trakcie minionego weekendu po wysokiej wygranej z Tottenhamem Hotspur (5:1) wywalczyli dwudzieste mistrzostwo Anglii w historii. Pod tym względem Liverpool zrównał się z Manchesterem United. Ekipa dowodzona przez Slota mistrzowski tytuły wywalczyła na cztery kolejki przed końcem sezonu.

