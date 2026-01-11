Szymański ma kolejną opcję. Zainteresował się nim znany klub

Sebastian Szymański najprawdopodobniej opuści Fenerbahce Stambuł w zimowym okienku transferowym. O jego podpis powalczy między innymi grecki Olympiakos Pireus - donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Olympiakos Pireus powalczy o Sebastiana Szymańskiego

Sebastian Szymański niemal na pewno rozstanie się z Fenerbahce Stambuł jeszcze podczas trwającego styczniowego okna transferowego. Zarówno polski pomocnik, jak i turecki klub są zgodni co do potrzeby jak najszybszego zakończenia współpracy. Gigant znad Bosforu czeka na konkretne propozycje za 26-letniego zawodnika, który mimo solidnych liczb nie do końca spełnił wszystkie oczekiwania. Zainteresowanie jego osobą jest jednak spore, co zwiększa szanse na szybki transfer.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla Szymańskiego jest Ligue 1. O podpis 26-latka rywalizują Stade Rennes oraz Olympique Lyon, przy czym bliżej finalizacji ma być ten pierwszy klub, przygotowujący ofertę opiewającą na ponad 10 milionów euro.

Plany francuskich drużyn może jednak pokrzyżować Olympiakos Pireus. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, grecki potentat zamierza włączyć się do walki o reprezentanta Polski. Zwycięzcy Ligi Konferencji z sezonu 2023/2024 widzą w naszym rodaku idealne wzmocnienie swojego składu.

Sebastian Szymański trafił do Fenerbahce w lipcu 2023 roku z Dynama Moskwa za niespełna 10 milionów euro. Wcześniej występował również w Feyenoordzie Rotterdam oraz Legii Warszawa. W barwach ekipy Żółtych Kanarków rozegrał łącznie 133 mecze, strzelając 22 gole i notując 30 asyst. Jego kontrakt z tureckim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro.