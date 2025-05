Szymański otrzymał ofertę z Serie A! Na stole 15 milionów euro

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański może wylądować w Serie A. Zabiega o niego znany klub

Sebastian Szymański po dwóch sezonach w Turcji szykuje się do zmiany klubu. Od dawna jest łączony z transferem do jednej z czołowych europejskich lig i wiele wskazuje na to, że wreszcie uda się go sfinalizować. Reprezentant Polski jest ważną postacią w drużynie Jose Mourinho, ale plan na lato zakłada jego sprzedaż. Fenerbahce pragnie wykorzystać jego pozycję na rynku i wartość, aby zarobione pieniądze przeznaczyć na wzmocnienia.

Turecki gigant wycenia Szymańskiego na około 20 milionów euro i zamierza przyjrzeć się wszelkim ofertom. Wygasająca w 2027 roku umowa zmusza do działania, bo to może być ostatnia okazja, aby zarobić na nim konkretne pieniądze. „Sabak” twierdzi, że na stole Fenerbahce wylądowała już pierwsza oferta, która pochodzi z Serie A.

Szymańskiego w swoich szeregach widzi Lazio. Znany włoski klub zaproponował Turkom transfer za 15 milionów euro. Oferta jest w tej chwili analizowana, a decyzja jeszcze nie zapadła. Fenerbahce najprawdopodobniej spróbuje jednak wywalczyć wyższą kwotę.

Niewykluczone, że Fenerbahce wstrzyma się do czasu otrzymania kolejnych propozycji. W ostatnich miesiącach 26-latek był łączony z takimi klubami, jak Tottenham czy Napoli.

Szymański w tym sezonie potwierdził, że jest zawodnikiem o bardzo wysokich umiejętnościach. W 50 meczach uzbierał w sumie siedem bramek oraz dziewięć asyst.