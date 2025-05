fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański ma odejść. Fenerbahce wyceniło Polaka

Sebastian Szymański zasilił szeregi Fenerbahce w lipcu 2023 roku. Od tego czasu nieustannie łączy się go z transferem do czołowej europejskiej ligi, gdyż w Stambule radzi sobie bardzo dobrze. Szybko stał się jednym z najważniejszych piłkarzy w drużynie, notując atomowy start. Trwający sezon w jego wykonaniu jest nieco gorszy, ale Jose Mourinho w dalszym ciągu regularnie na niego stawia. W sumie Szymański uzbierał 50 występów, siedmiokrotnie trafiając do siatki i dziewięć razy asystując.

W zeszłym roku media sporo spekulowały na temat przyszłości Szymańskiego, przewidując jego transfer. Miał znajdować się na listach życzeń takich gigantów, jak Manchester United, Tottenham, Milan czy Napoli. Wraz ze swoimi agentami uznał jednak, że najkorzystniejsze dla jego rozwoju będzie pozostanie w Fenerbahce na jeszcze jeden sezon. Teraz to turecki klub jest przekonany, że sprzedaż to jedyne rozsądne wyjście.

Fenerbahce poszukuje funduszy na wzmocnienia, a Szymański cieszy się sporym zainteresowaniem i ma konkretną wartość rynkową. Portal aksam.com.tr twierdzi, że decyzja już zapadła, a latem reprezentant Polski ma dołączyć do nowego zespołu. Został wyceniony na około 20 milionów euro – władze klubu spodziewają się ofert w okolicach tej kwoty.

Szymański jest związany z Fenerbahce umową do 2027 roku. Portal „Transfermarkt” ustalił jego wartość na 17 milionów euro.