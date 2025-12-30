Manchester United chce gwiazdę Serie A. W grze 60 milionów funtów

Scott McTominay jest gwiazdą Serie A, odkąd przeniósł się do SSC Napoli. Jak dowiedział się brytyjski serwis CaughtOffside.com, Manchester United marzy o odzyskaniu 29-letniego pomocnika, choć będzie to bardzo trudne zadanie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Scott McTominay wróci na Old Trafford?

Manchester United planuje wzmocnienie środka pola w jednym z najbliższych okienek transferowych. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – dostrzega bowiem potrzebę podniesienia jakości w tej formacji, która w ostatnich miesiącach nie funkcjonuje na oczekiwanym przez portugalskiego szkoleniowca poziomie.

Priorytetem angielskiego klubu jest piłkarz gwarantujący nie tylko jakość, ale mający także doświadczenie w Premier League. Włodarze z Old Trafford analizują różne opcje, a w medialnych doniesieniach z przeprowadzką do zespołu Red Devils byli już łączeni między innymi Carlos Baleba, Ruben Neves czy Jobe Bellingham.

Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, Manchester United marzy o sprowadzeniu innego zawodnika. Chodzi o Scotta McTominaya, który przecież przez większość kariery występował właśnie na Old Trafford.

29-letni pomocnik aktualnie jest absolutnie kluczową postacią SSC Napoli, z którym w poprzednim sezonie sięgnął po mistrzostwo Włoch. Nic więc dziwnego, że neapolitańczycy nie chcą go sprzedawać, a ewentualne rozmowy transferowe mogłyby się rozpocząć dopiero przy ofercie na poziomie minimum 60 milionów funtów.

67-krotny reprezentant Szkocji z powodzeniem występuje w barwach drużyny Azzurrich od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Stadio Diego Armando Maradona za ponad 30 milionów euro ze wspomnianego wyżej Manchesteru United. W koszulce włoskiego giganta rozegrał łącznie 60 spotkań, zdobył 18 bramek i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.