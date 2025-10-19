Saudyjczycy zgłoszą się do Realu Madryt. Polują na trzech piłkarzy

Vinicius Junior, Antonio Rudiger oraz David Alaba są celami transferowymi klubów z Arabii Saudyjskiej - podaje serwis Defensa Central. Zawodnicy Realu Madryt mogliby zarobić wielkie pieniądze, gdyby zdecydowali się na przeprowadzkę na Bliski Wschód.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Vinicius, Rudiger oraz Alaba celami ekip z Arabii Saudyjskiej

Kluby z Arabii Saudyjskiej w ostatnich latach są niezwykle aktywne na rynku transferowym, regularnie sięgając po czołowych zawodników z europejskich lig. Efektem tego były głośne przenosiny takich piłkarzy jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy Joao Felix, którzy zdecydowali się kontynuować kariery na Bliskim Wschodzie. Saudyjskie zespoły nie zamierzają jednak na tym poprzestać – już teraz planują kolejne hitowe transfery, które mają jeszcze bardziej wzmocnić tamtejszą ligę i zwiększyć jej prestiż na światowej arenie.

Jak informuje hiszpański portal „Defensa Central”, saudyjscy giganci w nadchodzących okienkach transferowych chcą sprowadzić aż trzech zawodników Realu Madryt – Viniciusa Juniora, Antonio Rudigera oraz Davida Alabę. O ile pozyskanie dwójki doświadczonych defensorów wydaje się możliwe, o tyle ściągnięcie brazylijskiego skrzydłowego może okazać się znacznie trudniejsze. Vinicius jest kluczowym piłkarzem ekipy Królewskich i trudno wyobrazić sobie, by Hiszpanie byli skłonni pozwolić mu odejść w najbliższym czasie.

Mimo to drużyny z Arabii Saudyjskiej, z Al-Nassr, Al-Hilal i Al-Ittihad na czele, liczą, iż 25-letni gwiazdor ostatecznie nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2027 roku kontraktu z Realem Madryt. Wówczas włodarze stołecznego klubu mogliby wysłuchać ofert za jednego z najlepszych zawodników świata. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że wychowanek Flamengo pozostanie na Santiago Bernabeu i nadal będzie absolutnym filarem zespołu, którym od rozpoczęcia aktualnej kampanii z powodzeniem opiekuje się Xabi Alonso.